Marcillac-la-Croze

Concert à la Brasserie Corrézienne DJ Wan One

10 Le Noual Marcillac-la-Croze Corrèze

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-08 18:00:00

fin : 2026-05-08

Date(s) :

2026-05-08

Venez passer un moment convivial et festif à La Brasserie Corrézienne, en dégustant les bières faites sur place, autour d’un bon repas et de l’animation de DJ Wan One Restauration Le Victoria Food Truck (cuisine réunionnaise) .

10 Le Noual Marcillac-la-Croze 19500 Corrèze Nouvelle-Aquitaine +33 6 08 28 69 05

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English : Concert à la Brasserie Corrézienne DJ Wan One

L’événement Concert à la Brasserie Corrézienne DJ Wan One Marcillac-la-Croze a été mis à jour le 2026-04-27 par Corrèze Tourisme