Informations pratiques

Marcillac-la-Croze

Concert à La Brasserie Corrézienne The H Case

Le Noual Marcillac-la-Croze Corrèze

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-14 19:00:00

fin : 2026-08-14

Date(s) :

2026-08-14

Venez passer un moment convivial et festif à La Brasserie Corrézienne, en dégustant les bières faites sur place, autour d’un bon repas et de l’animation de The H Case, Rock psychédélique, poétique et engagé

Foodtruck et bar .

Le Noual Marcillac-la-Croze 19500 Corrèze Nouvelle-Aquitaine +33 6 08 28 69 05

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English : Concert à La Brasserie Corrézienne The H Case

L’événement Concert à La Brasserie Corrézienne The H Case Marcillac-la-Croze a été mis à jour le 2026-06-21 par Corrèze Tourisme