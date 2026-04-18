Concert à La Brasserie Corrézienne DJ set avec Lula666 Marcillac-la-Croze
Concert à La Brasserie Corrézienne DJ set avec Lula666 Marcillac-la-Croze samedi 29 août 2026.
Marcillac-la-Croze
Concert à La Brasserie Corrézienne DJ set avec Lula666
Le Noual Marcillac-la-Croze Corrèze
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-29 19:00:00
fin : 2026-08-29
Date(s) :
2026-08-29
Venez passer un moment convivial et festif à La Brasserie Corrézienne, en dégustant les bières faites sur place, autour d’un bon repas et de l’animation musicale DJ set et Lula666 .
Le Noual Marcillac-la-Croze 19500 Corrèze Nouvelle-Aquitaine +33 6 08 28 69 05
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English : Concert à La Brasserie Corrézienne DJ set avec Lula666
L’événement Concert à La Brasserie Corrézienne DJ set avec Lula666 Marcillac-la-Croze a été mis à jour le 2026-06-21 par Corrèze Tourisme
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