Leyme

Spectacle de clown à Leyme Titou emménage !

terrain le petit bois Leyme Lot

Tarif : – – EUR

Participation libre

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-31 15:00:00

fin : 2026-05-31

Date(s) :

2026-05-31

La compagnie Avis de Pas Sage propose un spectacle de clown tout public accessible dès 5 ans, écrit et mis en scène par Gaëtan Martin

La compagnie Avis de Pas Sage propose un spectacle de clown tout public accessible dès 5 ans, écrit et mis en scène par Gaëtan Martin. Titou emménage ! raconte avec humour et poésie le déménagement burlesque d’un clown au grand cœur. Ce spectacle inclusif et ouvert à tous invite à la convivialité, à l’imaginaire et à l’émotion partagée.

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terrain le petit bois Leyme 46120 Lot Occitanie +33 6 52 54 47 11 contact@avis-pas-sage.com

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English :

The Avis de Pas Sage company presents a clown show for all ages, from 5 upwards, written and directed by Gaëtan Martin

L’événement Spectacle de clown à Leyme Titou emménage ! Leyme a été mis à jour le 2026-05-16 par OT Figeac