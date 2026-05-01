Spectacle de clown à Leyme Titou emménage ! Leyme
Spectacle de clown à Leyme Titou emménage ! Leyme dimanche 31 mai 2026.
Leyme
Spectacle de clown à Leyme Titou emménage !
terrain le petit bois Leyme Lot
Tarif : – – EUR
Participation libre
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-31 15:00:00
fin : 2026-05-31
Date(s) :
2026-05-31
La compagnie Avis de Pas Sage propose un spectacle de clown tout public accessible dès 5 ans, écrit et mis en scène par Gaëtan Martin
La compagnie Avis de Pas Sage propose un spectacle de clown tout public accessible dès 5 ans, écrit et mis en scène par Gaëtan Martin. Titou emménage ! raconte avec humour et poésie le déménagement burlesque d’un clown au grand cœur. Ce spectacle inclusif et ouvert à tous invite à la convivialité, à l’imaginaire et à l’émotion partagée.
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terrain le petit bois Leyme 46120 Lot Occitanie +33 6 52 54 47 11 contact@avis-pas-sage.com
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English :
The Avis de Pas Sage company presents a clown show for all ages, from 5 upwards, written and directed by Gaëtan Martin
L’événement Spectacle de clown à Leyme Titou emménage ! Leyme a été mis à jour le 2026-05-16 par OT Figeac