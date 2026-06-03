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Spectacle de Clown avec Bruno Morera Bio

Spectacle de Clown avec Bruno Morera Bio

Spectacle de Clown avec Bruno Morera Bio dimanche 5 juillet 2026.

Adresse : Chez l'Habitant

Ville : 46500 Bio

Département : Lot

Début : dimanche 5 juillet 2026

Fin : dimanche 5 juillet 2026

Heure de début : 19:00:00

Tarif : Participation libre

Bio

Spectacle de Clown avec Bruno Morera

Chez l’Habitant Bio Lot

Tarif : – – EUR

Participation libre

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-05 19:00:00
fin : 2026-07-05

Date(s) :
2026-07-05

Soirée spectacle chez l'habitant l'amour est une courbe avec Bruno Morera

Soirée spectacle chez l'habitant l'amour est une courbe avec Bruno Morera. Un spectacle de clown qui nous invite à l'empathie et à l'absurde par une recherche profonde et intime de l'amour

Repas partagé, sur réservation

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Chez l’Habitant Bio 46500 Lot Occitanie +33 6 73 81 99 93 

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