Spectacle de Clown avec Bruno Morera Bio

Bio

Spectacle de Clown avec Bruno Morera

Chez l’Habitant Bio Lot

Tarif : – – EUR

Participation libre

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-05 19:00:00

fin : 2026-07-05

Date(s) :

2026-07-05

Soirée spectacle chez l'habitant l'amour est une courbe avec Bruno Morera

Soirée spectacle chez l'habitant l'amour est une courbe avec Bruno Morera. Un spectacle de clown qui nous invite à l'empathie et à l'absurde par une recherche profonde et intime de l'amour

Repas partagé, sur réservation

.

Chez l’Habitant Bio 46500 Lot Occitanie +33 6 73 81 99 93

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :