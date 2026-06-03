Spectacle de Clown avec Bruno Morera Bio
Spectacle de Clown avec Bruno Morera Bio dimanche 5 juillet 2026.
Bio
Spectacle de Clown avec Bruno Morera
Chez l’Habitant Bio Lot
Tarif : – – EUR
Participation libre
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-05 19:00:00
fin : 2026-07-05
Date(s) :
2026-07-05
Soirée spectacle chez l'habitant l'amour est une courbe avec Bruno Morera
Soirée spectacle chez l'habitant l'amour est une courbe avec Bruno Morera. Un spectacle de clown qui nous invite à l'empathie et à l'absurde par une recherche profonde et intime de l'amour
Repas partagé, sur réservation
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Chez l’Habitant Bio 46500 Lot Occitanie +33 6 73 81 99 93
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