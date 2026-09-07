Spectacle de conte « Fête des pieds et des mains », Médiathèque Alain Ramey, Villabé

Informations pratiques

Spectacle de conte « Fête des pieds et des mains » Samedi 3 octobre, 10h30 Médiathèque Alain Ramey Essonne

À partir de 18 mois

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-10-03T10:30:00+02:00 – 2026-10-03T11:00:00+02:00

Fin : 2026-10-03T10:30:00+02:00 – 2026-10-03T11:00:00+02:00

Voici un voyage entre pieds et mains, jeux de doigts et de chaussures qui cherchent leur douce moitié.

Médiathèque Alain Ramey place Roland Vincent 91100 Villabé Villabé 91100 Essonne Île-de-France 0160860306 https://reseaumediatheques.grandparissud.fr/ [{« type »: « phone », « value »: « 01 60 86 03 06 »}]

Biblis en folie 2026

©Debora Di Gilio