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Spectacle de contes Médiathèque Coutances

mercredi 7 octobre 2026 · Médiathèque · Coutances

Spectacle de contes Médiathèque Coutances

Informations pratiques

Début
mercredi 7 octobre 2026
Fin
mercredi 7 octobre 2026
Heure de début
16:00:00
Lieu
Médiathèque
Adresse
2 11 Rue Saint-Maur
Ville
50200 Coutances
Département
Manche
Tarif

Coutances

Spectacle de contes

Médiathèque 2 11 Rue Saint-Maur Coutances Manche

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-10-07 16:00:00
fin : 2026-10-07

Date(s) :
2026-10-07

Spectacle de contes à la médiathèque de Coutances.
Dès 9 ans.   .

Médiathèque 2 11 Rue Saint-Maur Coutances 50200 Manche Normandie +33 2 33 19 05 70 

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English : Spectacle de contes

L’événement Spectacle de contes Coutances a été mis à jour le 2026-08-08 par Coutances Tourisme

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