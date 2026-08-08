Spectacle de contes Médiathèque Coutances

Informations pratiques

Coutances

Spectacle de contes

Médiathèque 2 11 Rue Saint-Maur Coutances Manche

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-10-07 16:00:00

fin : 2026-10-07

Date(s) :

2026-10-07

Spectacle de contes à la médiathèque de Coutances.

Dès 9 ans. .

Médiathèque 2 11 Rue Saint-Maur Coutances 50200 Manche Normandie +33 2 33 19 05 70

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English : Spectacle de contes

L’événement Spectacle de contes Coutances a été mis à jour le 2026-08-08 par Coutances Tourisme