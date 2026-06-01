Unidivers UNITÉ ET DIVERSITÉ !

Spectacle de contes Le cœur de l’Ogre Bibilothèque Tôtes

Spectacle de contes Le cœur de l’Ogre Bibilothèque Tôtes samedi 6 juin 2026.

Lieu : Bibilothèque

Adresse : 11 Rue du Général Leclerc

Ville : 76890 Tôtes

Département : Seine-Maritime

Début : samedi 6 juin 2026

Fin : samedi 6 juin 2026

Heure de début : 17:00:00

Tarif :

Tôtes

Spectacle de contes Le cœur de l’Ogre

Bibilothèque 11 Rue du Général Leclerc Tôtes Seine-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-06 17:00:00
fin : 2026-06-06 18:30:00

Date(s) :
2026-06-06

Un spectacle de la Conteuse Sophie Verdier, mêlant impertinence, poésie et musique à l’accordéon. Le spectacle convie petits et grands à laisser libre cours à leur imagination.
dès 6 ans   .

Bibilothèque 11 Rue du Général Leclerc Tôtes 76890 Seine-Maritime Normandie +33 2 32 19 04 27  totesbiblio@gmail.com

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Spectacle de contes Le cœur de l’Ogre

L’événement Spectacle de contes Le cœur de l’Ogre Tôtes a été mis à jour le 2026-05-30 par Office de Tourisme Terroir de Caux

À voir aussi à Tôtes (Seine-Maritime)