Spectacle de contes Le cœur de l’Ogre Bibilothèque Tôtes

Tôtes

Spectacle de contes Le cœur de l’Ogre

Bibilothèque 11 Rue du Général Leclerc Tôtes Seine-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-06 17:00:00

fin : 2026-06-06 18:30:00

Date(s) :

2026-06-06

Un spectacle de la Conteuse Sophie Verdier, mêlant impertinence, poésie et musique à l’accordéon. Le spectacle convie petits et grands à laisser libre cours à leur imagination.

dès 6 ans .

Bibilothèque 11 Rue du Général Leclerc Tôtes 76890 Seine-Maritime Normandie +33 2 32 19 04 27 totesbiblio@gmail.com

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English : Spectacle de contes Le cœur de l’Ogre

L’événement Spectacle de contes Le cœur de l’Ogre Tôtes a été mis à jour le 2026-05-30 par Office de Tourisme Terroir de Caux