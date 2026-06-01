Spectacle de contes Le cœur de l’Ogre Bibilothèque Tôtes
Spectacle de contes Le cœur de l’Ogre Bibilothèque Tôtes samedi 6 juin 2026.
Tôtes
Spectacle de contes Le cœur de l’Ogre
Bibilothèque 11 Rue du Général Leclerc Tôtes Seine-Maritime
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-06 17:00:00
fin : 2026-06-06 18:30:00
Date(s) :
2026-06-06
Un spectacle de la Conteuse Sophie Verdier, mêlant impertinence, poésie et musique à l’accordéon. Le spectacle convie petits et grands à laisser libre cours à leur imagination.
dès 6 ans .
Bibilothèque 11 Rue du Général Leclerc Tôtes 76890 Seine-Maritime Normandie +33 2 32 19 04 27 totesbiblio@gmail.com
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English : Spectacle de contes Le cœur de l’Ogre
L’événement Spectacle de contes Le cœur de l’Ogre Tôtes a été mis à jour le 2026-05-30 par Office de Tourisme Terroir de Caux
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