Spectacle de danse A l’ombre de l’olivier Rue de la Poste Oloron-Sainte-Marie

Oloron-Sainte-Marie

Spectacle de danse A l’ombre de l’olivier

Rue de la Poste Espace Jéliote Oloron-Sainte-Marie Pyrénées-Atlantiques

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-19 20:30:00

fin : 2026-06-19 22:00:00

Date(s) :

2026-06-19

Venez découvrir le spectacle de danse de l’école Art Danse Studio 64 A l’ombre de l’olivier. Réalisé par Aurore Do Rego.

Billetterie via Helloasso. Plus d’informations à venir… .

Rue de la Poste Espace Jéliote Oloron-Sainte-Marie 64400 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 36 07 04 artdansestudio64@gmail.com

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English : Spectacle de danse A l’ombre de l’olivier

L’événement Spectacle de danse A l’ombre de l’olivier Oloron-Sainte-Marie a été mis à jour le 2026-05-24 par Office de Tourisme du Haut-Béarn