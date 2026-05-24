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Spectacle de danse A l’ombre de l’olivier Rue de la Poste Oloron-Sainte-Marie

Spectacle de danse A l’ombre de l’olivier Rue de la Poste Oloron-Sainte-Marie

Spectacle de danse A l’ombre de l’olivier Rue de la Poste Oloron-Sainte-Marie samedi 20 juin 2026.

Lieu : Rue de la Poste

Adresse : Espace Jéliote

Ville : 64400 Oloron-Sainte-Marie

Département : Pyrénées-Atlantiques

Début : samedi 20 juin 2026

Fin : dimanche 21 juin 2026

Heure de début : 20:30:00

Tarif :

Oloron-Sainte-Marie

Spectacle de danse A l’ombre de l’olivier

Rue de la Poste Espace Jéliote Oloron-Sainte-Marie Pyrénées-Atlantiques

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-20 20:30:00
fin : 2026-06-20 22:00:00

Date(s) :
2026-06-20

Venez découvrir le spectacle de danse de l’école Art Danse Studio 64 A l’ombre de l’olivier. Réalisé par Aurore Do Rego.
Billetterie via Helloasso. Plus d’informations à venir…   .

Rue de la Poste Espace Jéliote Oloron-Sainte-Marie 64400 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 36 07 04  artdansestudio64@gmail.com

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English : Spectacle de danse A l’ombre de l’olivier

L’événement Spectacle de danse A l’ombre de l’olivier Oloron-Sainte-Marie a été mis à jour le 2026-05-24 par Office de Tourisme du Haut-Béarn

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