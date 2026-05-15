Spectacle de danse- fête de la musique Rue de la Poste Oloron-Sainte-Marie
Spectacle de danse- fête de la musique Rue de la Poste Oloron-Sainte-Marie dimanche 21 juin 2026.
Oloron-Sainte-Marie
Spectacle de danse- fête de la musique
Rue de la Poste Espace Jéliote Oloron-Sainte-Marie Pyrénées-Atlantiques
Tarif : 0 – 0 – 0 EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-21 20:00:00
fin : 2026-06-21 22:00:00
Date(s) :
2026-06-21
L’association Surya sera présente a la fête de la musique avec un spectacle haut en couleurs .
Nos élèves montent sur scène pour partager avec vous leur passion, leur énergie et toute la magie de la danse. Un moment de joie, de mouvement et de fête à ne pas manquer. .
Rue de la Poste Espace Jéliote Oloron-Sainte-Marie 64400 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 7 76 23 78 26 suryaassociation64@gmail.com
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English : Spectacle de danse- fête de la musique
L’événement Spectacle de danse- fête de la musique Oloron-Sainte-Marie a été mis à jour le 2026-05-15 par Office de Tourisme du Haut-Béarn
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