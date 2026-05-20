SPECTACLE DE DANSE AUX RYTHMES DU TEMPS LES BALCONS DES PYRÉNÉES PRO BTP VACANCES Saint-Mamet
SPECTACLE DE DANSE AUX RYTHMES DU TEMPS LES BALCONS DES PYRÉNÉES PRO BTP VACANCES Saint-Mamet samedi 6 juin 2026.
Saint-Mamet
SPECTACLE DE DANSE AUX RYTHMES DU TEMPS
LES BALCONS DES PYRÉNÉES PRO BTP VACANCES Allée des Loisirs Saint-Mamet Haute-Garonne
Tarif : 8 – 8 – EUR
8
Tarif enfant
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-06 18:30:00
fin : 2026-06-06 20:00:00
Date(s) :
2026-06-06
Spectacle de danse Aux rythmes du temps
Samedi 18h30
Dimanche 17h15
Proposé par l’association Parallèle.
Réservation en ligne ou sur place en fonction des places disponibles.
Possibilité de boire un verre sur place après le spectacle et/ou se restaurer. Pour la restauration, réserver directement auprès du centre de vacances Pro BTP au 0561945600 8 .
LES BALCONS DES PYRÉNÉES PRO BTP VACANCES Allée des Loisirs Saint-Mamet 31110 Haute-Garonne Occitanie
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English :
Aux rythmes du temps dance show
L’événement SPECTACLE DE DANSE AUX RYTHMES DU TEMPS Saint-Mamet a été mis à jour le 2026-05-20 par COMITE DEPARTEMENTAL DU TOURISME DE LA HAUTE-GARONNE