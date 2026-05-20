SPECTACLE DE DANSE AUX RYTHMES DU TEMPS LES BALCONS DES PYRÉNÉES PRO BTP VACANCES Saint-Mamet

Saint-Mamet

SPECTACLE DE DANSE AUX RYTHMES DU TEMPS

LES BALCONS DES PYRÉNÉES PRO BTP VACANCES Allée des Loisirs Saint-Mamet Haute-Garonne

Tarif : 8 – 8 – EUR

8

Tarif enfant

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-07 17:00:00

fin : 2026-06-07 18:30:00

Date(s) :

2026-06-07

Spectacle de danse Aux rythmes du temps

Samedi 18h30

Dimanche 17h15

Proposé par l’association Parallèle.

Réservation en ligne ou sur place en fonction des places disponibles.

Possibilité de boire un verre sur place après le spectacle et/ou se restaurer. Pour la restauration, réserver directement auprès du centre de vacances Pro BTP au 0561945600 8 .

LES BALCONS DES PYRÉNÉES PRO BTP VACANCES Allée des Loisirs Saint-Mamet 31110 Haute-Garonne Occitanie parallele.association@gmail.com

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English :

Aux rythmes du temps dance show

L’événement SPECTACLE DE DANSE AUX RYTHMES DU TEMPS Saint-Mamet a été mis à jour le 2026-05-20 par COMITE DEPARTEMENTAL DU TOURISME DE LA HAUTE-GARONNE