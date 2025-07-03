Spectacle de danse « Carmen »

Espace Culturel René Cassin La Gare Avenue de la Gare Fontenay-le-Comte Vendée

Tarif : 33 – 33 – 33 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-02-08 17:00:00

fin : 2026-02-08 18:10:00

Date(s) :

2026-02-08

Abou Lagraa & Ballet de l’Opéra de Tunis dans le cadre du temps fort TendanSe. Révélé il y a vingt-cinq ans à la Maison de la danse, Abou Lagraa ne cesse d’enflammer le public avec sa gestuelle fluide et sensuelle, mêlant généreusement hip hop et contemporain.

Pour sa nouvelle création Carmen, il s’inspire de l’opéra de Georges Bizet et réunit treize jeunes interprètes du Ballet de l’Opéra de Tunis dans le cadre d’un pont culturel méditerranéen franco-tunisien.

Au cœur d’une scénographie poétique et très épurée, il réinvente une Carmen refusant sa mort, incarnée à la fois par des hommes et des femmes qu’il veut égaux et solidaires, épris du même désir de liberté.

Saisissant tous les mouvements de l’âme, Abou Lagraa compose un univers nimbé de ses origines orientales et crée non pas une mais des Carmen car nous sommes toutes et tous Carmen.

Lyrique et somptueuse, la danse est emmenée par ce jeune ballet qui fait jaillir avec fougue et sensualité les figures plurielles du chef d’œuvre de Bizet, dont ont été célébrés en 2025 les 150 ans de sa mort.

Danse

Durée 1h10

Placement numéroté

Tarif A 22€ à 33€

Chorégraphie Abou Lagraa Ballet de l‘Opéra de Tunis OmarAbbes ; Houssemeddine Achouri ; Fatma Balti ; Khouloud Ben Abdallah ; Zeineb Bouzgarrou; Hazem Chabi ; Hichem Chebli ; KaisHarbaoui ; Cyrine Kalai ; Ranim Kefi ; Abdelmonam Khemis ; Oumaima Manai ; Elyes Triki Musique Georges Bizet (Morton Gould ; London Symphony Orchestra ; Luka Faulisi & Itamar Golan) Costumes Paola Lo Sciuto Lumières Alain Paradis Production Théâtre de l’Opéra de Tunis Soutiens Ministère des Affaires Culturelles de Tunisie ; Office National du Tourisme Tunisien-Inspiring Tunisia ; Institut Français de Tunisie ; Annonay Rhône Agglo–saison culturelle En Scènes .

Espace Culturel René Cassin La Gare Avenue de la Gare Fontenay-le-Comte 85200 Vendée Pays de la Loire +33 2 51 00 05 00 ecc.r.cassin@ville-fontenaylecomte.fr

English :

Abou Lagraa & Ballet de l?Opéra de Tunis part of the TendanSe festival. Revealed twenty-five years ago at the Maison de la danse, Abou Lagraa never ceases to ignite audiences with his fluid, sensual gestures, generously blending hip hop and contemporary.

German :

Abou Lagraa & Ballet de l’Opéra de Tunis im Rahmen des Highlights TendanSe. Abou Lagraa, der vor 25 Jahren im Maison de la danse entdeckt wurde, begeistert das Publikum immer wieder mit seiner fließenden und sinnlichen Gestik, die Hip Hop und zeitgenössische Kunst großzügig miteinander verbindet.

Italiano :

Abou Lagraa & Ballet de l’Opéra de Tunis nell’ambito del festival TendanSe. Scoperto venticinque anni fa alla Maison de la Danse, Abou Lagraa non smette di entusiasmare il pubblico con il suo movimento fluido e sensuale, una generosa miscela di hip hop e contemporaneo.

Espanol :

Abou Lagraa & Ballet de la Ópera de Túnez en el marco del festival TendanSe. Descubierto hace veinticinco años en la Maison de la Danse, Abou Lagraa no deja de emocionar al público con su movimiento fluido y sensual, mezcla generosa de hip hop y contemporáneo.

L’événement Spectacle de danse « Carmen » Fontenay-le-Comte a été mis à jour le 2025-07-03 par Office de Tourisme Vendée Marais Poitevin