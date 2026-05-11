Spectacle de danse contemporaine Place des Etats Généraux Lambesc

Lambesc

Spectacle de danse contemporaine

Mercredi 17 juin 2026 à partir de 20h. Place des Etats Généraux Espace Sévigné Lambesc Bouches-du-Rhône

Tarif : 3 – 3 – 3 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-17 20:00:00

fin : 2026-06-17

Date(s) :

2026-06-17

Un spectacle de clôture de l’année de danse où sont mêlés touts petits et grands à travers des chorégraphies sur le thème de la fête !

Venez nombreux ! .

Place des Etats Généraux Espace Sévigné Lambesc 13410 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur

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English :

A closing show for the dance year, featuring festive choreography for all ages!

L’événement Spectacle de danse contemporaine Lambesc a été mis à jour le 2026-05-11 par Bureau municipal du Tourisme de Lambesc