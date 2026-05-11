Spectacle de danse contemporaine Place des Etats Généraux Lambesc
Spectacle de danse contemporaine Place des Etats Généraux Lambesc mercredi 17 juin 2026.
Lambesc
Spectacle de danse contemporaine
Mercredi 17 juin 2026 à partir de 20h. Place des Etats Généraux Espace Sévigné Lambesc Bouches-du-Rhône
Tarif : 3 – 3 – 3 EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-17 20:00:00
fin : 2026-06-17
Date(s) :
2026-06-17
Un spectacle de clôture de l’année de danse où sont mêlés touts petits et grands à travers des chorégraphies sur le thème de la fête !
Venez nombreux ! .
Place des Etats Généraux Espace Sévigné Lambesc 13410 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur
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English :
A closing show for the dance year, featuring festive choreography for all ages!
L’événement Spectacle de danse contemporaine Lambesc a été mis à jour le 2026-05-11 par Bureau municipal du Tourisme de Lambesc
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