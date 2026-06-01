Habas

Spectacle de danse

Foyer municipal Habas Landes

Tarif : 5 – 5 – EUR

Tarif réduit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-27 20:30:00

fin : 2026-06-27

Date(s) :

2026-06-27

L’association Christaldance vous présente son gala et soirée dansante, le samedi 27 juin à 20h30, au foyer municipal d’Habas. Boissons et petite restauration sur place.

L’association Christaldance vous présente son gala et soirée dansante, le samedi 27 juin à 20h30, au foyer municipal d’Habas. Boissons et petite restauration sur place. .

Foyer municipal Habas 40290 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 6 28 05 02 90

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English : Spectacle de danse

The Christaldance association presents its gala and dance evening, Saturday June 27 at 8.30pm, at the Habas municipal foyer. Drinks and snacks available.

L’événement Spectacle de danse Habas a été mis à jour le 2026-06-01 par OT Pays d’Orthe et Arrigans