Spectacle de danse Habas
Spectacle de danse Habas samedi 27 juin 2026.
Habas
Spectacle de danse
Foyer municipal Habas Landes
Tarif : 5 – 5 – EUR
Tarif réduit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-27 20:30:00
fin : 2026-06-27
Date(s) :
2026-06-27
L’association Christaldance vous présente son gala et soirée dansante, le samedi 27 juin à 20h30, au foyer municipal d’Habas. Boissons et petite restauration sur place.
L’association Christaldance vous présente son gala et soirée dansante, le samedi 27 juin à 20h30, au foyer municipal d’Habas. Boissons et petite restauration sur place. .
Foyer municipal Habas 40290 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 6 28 05 02 90
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English : Spectacle de danse
The Christaldance association presents its gala and dance evening, Saturday June 27 at 8.30pm, at the Habas municipal foyer. Drinks and snacks available.
L’événement Spectacle de danse Habas a été mis à jour le 2026-06-01 par OT Pays d’Orthe et Arrigans
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