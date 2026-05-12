Spectacle de danse Les femmes en lumière Salle des fêtes Val-d’Oire-et-Gartempe
Spectacle de danse Les femmes en lumière Salle des fêtes Val-d’Oire-et-Gartempe vendredi 19 juin 2026.
Val-d’Oire-et-Gartempe
Spectacle de danse Les femmes en lumière
Salle des fêtes Rue du Commandant Barlier Val-d’Oire-et-Gartempe Haute-Vienne
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-19 20:30:00
fin : 2026-06-19
Date(s) :
2026-06-19
Venez admirer ce spectacle de danse de fin d’année. .
Salle des fêtes Rue du Commandant Barlier Val-d’Oire-et-Gartempe 87320 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 5 55 68 40 83
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English : Spectacle de danse Les femmes en lumière
L’événement Spectacle de danse Les femmes en lumière Val-d’Oire-et-Gartempe a été mis à jour le 2026-05-12 par OT LIMOUSIN nouveaux horizons Pays du Haut Limousin