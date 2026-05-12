Spectacle de danse Les femmes en lumière Salle des fêtes Val-d’Oire-et-Gartempe

Val-d’Oire-et-Gartempe

Spectacle de danse Les femmes en lumière

Salle des fêtes Rue du Commandant Barlier Val-d’Oire-et-Gartempe Haute-Vienne

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-19 20:30:00

fin : 2026-06-19

Date(s) :

2026-06-19

Venez admirer ce spectacle de danse de fin d’année. .

Salle des fêtes Rue du Commandant Barlier Val-d’Oire-et-Gartempe 87320 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 5 55 68 40 83

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English : Spectacle de danse Les femmes en lumière

L’événement Spectacle de danse Les femmes en lumière Val-d’Oire-et-Gartempe a été mis à jour le 2026-05-12 par OT LIMOUSIN nouveaux horizons Pays du Haut Limousin