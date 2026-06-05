Spectacle de danse Ode à la vie Théâtre Michel Portal Bayonne

Bayonne

Spectacle de danse Ode à la vie

Théâtre Michel Portal Place de la Liberté Bayonne Pyrénées-Atlantiques

Tarif : 12 – 12 – 15 EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-13 20:00:00

fin : 2026-06-13 22:30:00

Date(s) :

2026-06-13

Inspirée du livre Tu penses quoi de la vie, mamie ? de l’autrice locale Victoria Guillomon, cette création est une ode à la vie, aux racines, à la transmission et aux émotions qui nous traversent. Elle réunit plus de 100 danseurs — enfants, adolescents et adultes — autour d’un projet artistique sensible, intergénérationnel et profondément ancré dans le territoire.

Pensé comme une véritable expérience, ce spectacle mêle danse, narration et univers visuel pour évoquer les choses essentielles qui nous construisent souvenirs d’enfance, liens familiaux, nature, traditions locales et questionnements contemporains. .

Théâtre Michel Portal Place de la Liberté Bayonne 64100 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 6 44 91 93 80 acorpsdanca@hotmail.com

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English : Spectacle de danse Ode à la vie

L’événement Spectacle de danse Ode à la vie Bayonne a été mis à jour le 2026-06-02 par OT Bayonne