Spectacle de danse orientale Le Grénith Rieux

Rieux

Spectacle de danse orientale

Le Grénith 684 Rte du pont de Cran Rieux Morbihan

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-07 15:30:00

fin : 2026-06-07 17:00:00

Date(s) :

2026-06-07

L’association Art’Danse vous invite à découvrir son spectacle de danse orientale, un moment placé sous le signe du voyage, de l’élégance et du partage.

Les danseuses enfants et adultes des cours de Rieux et de Saint-Nicolas-de-Redon présenteront le fruit d’une année de travail et de passion à travers différentes chorégraphies mêlant danse orientale, fusion et folklore.

Le spectacle accueillera également les danseuses de l’association Les Rosalmées de Rennes, invitées pour cette édition.

Un rendez-vous convivial et envoûtant à partager en famille ou entre amis. .

Le Grénith 684 Rte du pont de Cran Rieux 56350 Morbihan Bretagne +33 6 95 38 02 98

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English :

L’événement Spectacle de danse orientale Rieux a été mis à jour le 2026-05-12 par OT PAYS DE REDON