Spectacle de danse par le Grenier aux Entrechats, Musée d’archéologie et d’histoire locale, Denain

Spectacle de danse par le Grenier aux Entrechats Samedi 23 mai, 19h15, 21h00 Musée d’archéologie et d’histoire locale Nord

Gratuit

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-05-23T19:15:00+02:00 – 2026-05-23T19:45:00+02:00

Fin : 2026-05-23T21:00:00+02:00 – 2026-05-23T21:30:00+02:00

Le Grenier aux Entrechats est une école de danse renommée de Denain. Des élèves des cours classique et claquettes, inspirés par les thèmes du musée et ses espaces, se produiront au musée municipal lors de la Nuit des Musées.

2 représentations : 19h15 et 21h45.

Musée d’archéologie et d’histoire locale 9 Place Wilson, 59220 Denain, France Denain 59220 Nord Hauts-de-France +33374859602 https://www.ville-denain.fr/Decouvrir-Denain/Histoire-et-patrimoine/Musee-d-archeologie-et-d-histoire-locale Ancienne mairie construite en 1847, le bâtiment devient le musée municipal en 1947. Les collections proposent des thèmes liés à l’histoire de la ville, des objets archéologiques, une évocation de la Bataille de Denain en 1712, le travail dans l’industrie minière et sidérurgique et la société de la région. Parking gratuit face au musée, gare SNCF à 20 minutes à pied.

Le Grenier aux Entrechats est une école de danse renommée de Denain. Des élèves des cours classique et claquettes, inspirés par les thèmes du musée et ses espaces, se produiront au musée municipal de…

©Musée de Denain