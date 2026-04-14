Visite-Spectacle « Qui pourra démêler le vrai du faux ? », Musée d’archéologie et d’histoire locale, Denain

Visite-Spectacle « Qui pourra démêler le vrai du faux ? » Samedi 23 mai, 20h00, 22h00 Musée d’archéologie et d’histoire locale Nord

Gratuit

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-05-23T20:00:00+02:00 – 2026-05-23T21:00:00+02:00

Fin : 2026-05-23T22:00:00+02:00 – 2026-05-23T23:00:00+02:00

Ouverture exceptionnelle du musée dès 19h.

Les personnages des oeuvres ont joué de malice et certains nous mènent en bateau… Qui pourra démêler le vrai du faux ? Une visite insolite, animée par le personnel du musée et les figurants du spectacle son et lumière « De Terre et de Feu… en Hainaut ».

Cette visite vous fera découvrir le Musée municipal et le Musée de la Résistance.

2 séances : 20h00 et 22h00

Musée d’archéologie et d’histoire locale 9 Place Wilson, 59220 Denain, France Denain 59220 Nord Hauts-de-France +33374859602 https://www.ville-denain.fr/Decouvrir-Denain/Histoire-et-patrimoine/Musee-d-archeologie-et-d-histoire-locale Ancienne mairie construite en 1847, le bâtiment devient le musée municipal en 1947. Les collections proposent des thèmes liés à l’histoire de la ville, des objets archéologiques, une évocation de la Bataille de Denain en 1712, le travail dans l’industrie minière et sidérurgique et la société de la région. Parking gratuit face au musée, gare SNCF à 20 minutes à pied.

Ouverture exceptionnelle du musée dès 19h.

©Musée de Denain