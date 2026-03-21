Spectacle de danse Poussières d’étoiles Place Jean-Philippe Rameau Saint-Martin-de-Seignanx
Spectacle de danse Poussières d’étoiles Place Jean-Philippe Rameau Saint-Martin-de-Seignanx samedi 20 juin 2026.
Saint-Martin-de-Seignanx
Spectacle de danse Poussières d’étoiles
Place Jean-Philippe Rameau ESPACE JEAN RAMEAU Saint-Martin-de-Seignanx Landes
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-20 20:00:00
fin : 2026-06-20 23:30:00
Date(s) :
2026-06-20
Spectacle de danse de fin d’année de l’association Studio Temps Danse sur le thème Poussières d’étoiles .
Billetterie par HelloAsso ou sur place.
Ouverture des portes à 19h15, possibilité de restauration sur place à partir de 18h45.
Buvette, sandwichs, bonbons, popcorn, etc…
RDV à 20h00, fin vers 23h30. .
Place Jean-Philippe Rameau ESPACE JEAN RAMEAU Saint-Martin-de-Seignanx 40390 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 6 63 71 00 11 studiotempsdanse@gmail.com
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : Spectacle de danse Poussières d’étoiles
L’événement Spectacle de danse Poussières d’étoiles Saint-Martin-de-Seignanx a été mis à jour le 2026-05-20 par OT Seignanx
À voir aussi à Saint-Martin-de-Seignanx (Landes)
- [Jeune public] Encore une histoire Médiathèque l’Anima Saint-Martin-de-Seignanx 23 mai 2026
- Kermesse paroissiale Saint-Martin-de-Seignanx 24 mai 2026
- Mercredis nature SOS animal sauvage en Détresse ! CPIE Saint-Martin-de-Seignanx 27 mai 2026
- Fête du jeu initiation au jeu de rôles Médiathèque l’Anima Saint-Martin-de-Seignanx 29 mai 2026
- Blind test Médiathèque l’Anima Saint-Martin-de-Seignanx 30 mai 2026