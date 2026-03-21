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Spectacle de danse Poussières d’étoiles Place Jean-Philippe Rameau Saint-Martin-de-Seignanx

Spectacle de danse Poussières d’étoiles Place Jean-Philippe Rameau Saint-Martin-de-Seignanx

Spectacle de danse Poussières d’étoiles Place Jean-Philippe Rameau Saint-Martin-de-Seignanx samedi 20 juin 2026.

Lieu : Place Jean-Philippe Rameau

Adresse : ESPACE JEAN RAMEAU

Ville : 40390 Saint-Martin-de-Seignanx

Département : Landes

Début : samedi 20 juin 2026

Fin : dimanche 21 juin 2026

Heure de début : 20:00:00

Tarif :

Saint-Martin-de-Seignanx

Spectacle de danse Poussières d’étoiles

Place Jean-Philippe Rameau ESPACE JEAN RAMEAU Saint-Martin-de-Seignanx Landes

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-20 20:00:00
fin : 2026-06-20 23:30:00

Date(s) :
2026-06-20

Spectacle de danse de fin d’année de l’association Studio Temps Danse sur le thème Poussières d’étoiles .
Billetterie par HelloAsso ou sur place.
Ouverture des portes à 19h15, possibilité de restauration sur place à partir de 18h45.
Buvette, sandwichs, bonbons, popcorn, etc…
RDV à 20h00, fin vers 23h30.   .

Place Jean-Philippe Rameau ESPACE JEAN RAMEAU Saint-Martin-de-Seignanx 40390 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 6 63 71 00 11  studiotempsdanse@gmail.com

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English : Spectacle de danse Poussières d’étoiles

L’événement Spectacle de danse Poussières d’étoiles Saint-Martin-de-Seignanx a été mis à jour le 2026-05-20 par OT Seignanx

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