Spectacle de danse Saint-Léon-sur-l’Isle
Spectacle de danse Saint-Léon-sur-l’Isle samedi 13 juin 2026.
Saint-Léon-sur-l’Isle
Spectacle de danse
Salle des fêtes Saint-Léon-sur-l’Isle Dordogne
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-13 20:00:00
fin : 2026-06-13
Date(s) :
2026-06-13
Spectacle de fin d’année.
Buvette sur place.
20h, Salle des fêtes.
5 €/ pers. gratuit pour les enfants.
Aléondanse 06 46 40 60 86 06 23 06 54 91
Spectacle de fin d’année.
Buvette sur place.
20h, Salle des fêtes.
5 €/ pers. gratuit pour les enfants.
Aléondanse 06 46 40 60 86 06 23 06 54 91 .
Salle des fêtes Saint-Léon-sur-l’Isle 24110 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 6 23 06 54 91
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English : Spectacle de danse
Dance club gala
Salle des fêtes
Club Aléondanse 06 72 24 13 47
L’événement Spectacle de danse Saint-Léon-sur-l’Isle a été mis à jour le 2026-05-13 par Vallée de l’Isle en Périgord
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