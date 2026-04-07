Saint-Léon-sur-l’Isle

Spectacle de danse

Salle des fêtes Saint-Léon-sur-l’Isle Dordogne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-13 20:00:00

fin : 2026-06-13

Date(s) :

2026-06-13

Spectacle de fin d’année.

Buvette sur place.

20h, Salle des fêtes.

5 €/ pers. gratuit pour les enfants.

Aléondanse 06 46 40 60 86 06 23 06 54 91

Spectacle de fin d’année.

Buvette sur place.

20h, Salle des fêtes.

5 €/ pers. gratuit pour les enfants.

Aléondanse 06 46 40 60 86 06 23 06 54 91 .

Salle des fêtes Saint-Léon-sur-l’Isle 24110 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 6 23 06 54 91

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English : Spectacle de danse

Dance club gala

Salle des fêtes

Club Aléondanse 06 72 24 13 47

L’événement Spectacle de danse Saint-Léon-sur-l’Isle a été mis à jour le 2026-05-13 par Vallée de l’Isle en Périgord