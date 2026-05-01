Spectacle de Danse Rue de la campagne Vireux-Wallerand

Vireux-Wallerand

Spectacle de Danse

Rue de la campagne COSEC de Vireux-Wallerand Vireux-Wallerand Ardennes

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-30

fin : 2026-05-30

Date(s) :

2026-05-30

L’association Les Elfes des 2 Vireux est ravie de vous convier à son grand spectacle de danse. Venez admirer le talent de ses danseurs lors de cet événement annuel. Début du spectacle à 20h30. Ne manquez pas ce moment de partage et d’émotion. Réservation souhaitée au 06 76 15 67 07

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Rue de la campagne COSEC de Vireux-Wallerand Vireux-Wallerand 08320 Ardennes Grand Est +33 6 76 15 67 07

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English :

The association Les Elfes des 2 Vireux is delighted to invite you to its big dance show. Come and admire the talent of our dancers at this annual event. Show starts at 8.30pm. Don’t miss this moment of sharing and emotion. Reservations required on 06 76 15 67 07

L’événement Spectacle de Danse Vireux-Wallerand a été mis à jour le 2026-05-13 par Ardennes Tourisme