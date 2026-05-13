Spectacle de danses de l’océan Indien, Musée du sel, Saint-Leu

Spectacle de danses de l’océan Indien Samedi 23 mai, 20h15 Musée du sel

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-05-23T18:15:00+02:00 – 2026-05-23T19:15:00+02:00

Fin : 2026-05-23T18:15:00+02:00 – 2026-05-23T19:15:00+02:00

Spectacle de danse de l’océan Indien : danses réunionnaise, mauricienne, mahoraise et malgache.

Musée du sel 25, pointe au sel les Bas, Saint-Leu, Réunion, La Réunion Saint-Leu 97436 La Réunion http://www.cg974.fr/culture/musee-sel Espace exceptionnel, propriété du Conservatoire du Littoral, la Pointe au sel à Saint-Leu est le seul site où l’on fabrique du sel à La Réunion. Le Musée du sel, géré par le Conseil départemental de La Réunion est installé dans l’ancien magasin qui servait autrefois de stockage pour faire sécher le sel tout juste extrait des bassins d’évaporation de l’eau de mer

Spectacle de danse de l’océan Indien : danses réunionnaise, mauricienne, mahoraise et malgache.

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