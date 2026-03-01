Spectacle de danses et chants folkloriques Ukrainiens Saint-Amarin

Spectacle de danses et chants folkloriques Ukrainiens

Samedi 2026-03-21 20:30:00

Le groupe Sonechko de Lviv est de retour en Alsace et vous présentent un magnifique spectacle de danses et chants folkloriques Ukrainiens.

English :

The Sonechko group from Lviv is back in Alsace to present a magnificent show of Ukrainian folk dances and songs.

