Ouzouer-sur-Trézée

Spectacle de feu Incandescence

Rue Saint-Roch Ouzouer-sur-Trézée Loiret

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-13

fin : 2026-07-13

Date(s) :

2026-07-13

Le 13 juillet à Ouzouer-sur-Trézée, laissez-vous surprendre par Incandescence, un spectacle gratuit mêlant feu, lumière et chorégraphie. Un duo envoûtant à découvrir à la Prairie Saint-Roch, entre flammes, jeux de lumière et poésie visuelle.

Le lundi 13 juillet, Ouzouer-sur-Trézée vous donne rendez-vous à la Prairie Saint-Roch pour Incandescence, un spectacle gratuit aussi fascinant qu’envoûtant.

Porté par un duo d’artistes, ce rendez-vous vous plonge dans un univers mystérieux où la flamme devient matière à danse, à lumière et à émotion. Au fil d’une chorégraphie tout en maîtrise et en synchronisation, le feu se transforme en véritable langage visuel. Jeux de flammes et effets lumineux se répondent pour offrir une performance intense, poétique et spectaculaire.

Une belle occasion de vivre un moment fort en famille ou entre amis, dans une ambiance nocturne propice à l’émerveillement. Un spectacle à ciel ouvert qui promet de marquer les esprits. .

Rue Saint-Roch Ouzouer-sur-Trézée 45250 Loiret Centre-Val de Loire +33 6 07 61 47 98

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English :

On July 13 in Ouzouer-sur-Trézée, let yourself be surprised by Incandescence, a free show combining fire, light and choreography. A spellbinding duo to discover at the Prairie Saint-Roch, between flames, light effects and visual poetry.

L’événement Spectacle de feu Incandescence Ouzouer-sur-Trézée a été mis à jour le 2026-06-05 par OT TERRES DE LOIRE ET CANAUX