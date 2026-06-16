Ouzouer-sur-Trézée

Festivités du 14 juillet dîner champêtre, bal et feu d’artifice

Place de la Libération Ouzouer-sur-Trézée Loiret

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-13 19:30:00

fin : 2026-07-13

Date(s) :

2026-07-13

Célébrez la fête nationale à Ouzouer-sur-Trézée ! Lundi 13 juillet, vivez une soirée festive repas, retraite aux flambeaux, spectacle de feu et grand feu d’artifice. Rendez-vous à la salle polyvalente et prairie Saint-Roch, dès 19h30. Ambiance garantie !

Célébrez la fête nationale à Ouzouer-sur-Trézée ! Lundi 13 juillet, la soirée s’annonce festive à la salle polyvalente et prairie Saint-Roch. Au programme repas convivial dès 19h30, retraite aux flambeaux encadrée par les sapeurs-pompiers à 21h30, spectacle incandescent à 22h30 et grand feu d’artifice à 23h15. Entre animations, convivialité et moments spectaculaires, cet événement promet une ambiance chaleureuse et inoubliable. Familles, amis et curieux sont invités à partager cette belle soirée d’été placée sous le signe de la fête et de la lumière. .

Place de la Libération Ouzouer-sur-Trézée 45250 Loiret Centre-Val de Loire +33 6 07 61 47 98

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Ouzouer-sur-Trézée will be hosting a wide range of festivities on July 13: young and old alike are invited to join in the festivities, including a country-style meal, DJ Bruno, and fireworks. Bookings on 06 07 61 47 98 or 02 38 31 93 90.

L’événement Festivités du 14 juillet dîner champêtre, bal et feu d’artifice Ouzouer-sur-Trézée a été mis à jour le 2026-06-16 par OT TERRES DE LOIRE ET CANAUX