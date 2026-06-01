Ouzouer-sur-Trézée

Fête de la musique au Tréz’Café avec Laf’air

3 Rue Saint-Roch Ouzouer-sur-Trézée Loiret

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-21 19:30:00

fin : 2026-06-21

Date(s) :

2026-06-21

Le Trez’Café d’Ouzouer-sur-Trézée célèbre la Fête de la Musique dimanche 21 juin à partir de 19h30 avec Laf’Air. Percussions, guitare, basse et chant rythmeront cette soirée festive et conviviale, placée sous le signe du partage musical. Réservation au 06 30 43 59 12.

Le dimanche 21 juin à partir de 19h30, le Trez’Café vous invite à prolonger la Fête de la Musique avec le groupe Laf’Air. Entourés de percussions, guitare, basse et chant, les musiciens proposeront une soirée vivante et chaleureuse, pensée pour partager la musique dans une ambiance festive. Ce rendez-vous est l’occasion de profiter d’un concert convivial, de se retrouver entre amis ou en famille et de célébrer l’arrivée de l’été en musique. Le groupe Laf’Air vous embarquera dans un moment rythmé, accessible et plein d’énergie, au cœur du Trez’Café. .

3 Rue Saint-Roch Ouzouer-sur-Trézée 45250 Loiret Centre-Val de Loire +33 6 30 43 59 12

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English :

The Trez’Café in Ouzouer-sur-Trézée is celebrating Music Day on Sunday, June 21, starting at 7:30 p.m. with Laf’Air. Percussion, guitar, bass, and vocals will set the tone for this festive and friendly evening, dedicated to sharing music. Reservations at 06 30 43 59 12.

L’événement Fête de la musique au Tréz’Café avec Laf’air Ouzouer-sur-Trézée a été mis à jour le 2026-06-13 par OT TERRES DE LOIRE ET CANAUX