Ouzouer-sur-Trézée

Fête de la musique au Tréz’Café avec Coco

3 Rue Saint-Roch Ouzouer-sur-Trézée Loiret

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-20 19:00:00

fin : 2026-06-20

Date(s) :

2026-06-20

Le Trez Café d’Ouzouer-sur-Trézée fête la musique samedi 20 juin à partir de 20h avec Coco. Tours de chant pour démarrer la soirée, puis place à la fête pour continuer en musique dans une ambiance conviviale. Réservation conseillée au 06 30 43 59 12.

Le samedi 20 juin à partir de 20h, le Trez Café vous invite à célébrer la Fête de la Musique en compagnie de Coco. La soirée débutera en douceur avec des tours de chant pour profiter d’un moment musical convivial, avant de laisser pleinement place à la fête et à l’ambiance musicale. Une belle occasion de se retrouver autour de la musique, de partager un verre et de profiter d’une soirée festive au Trez Café. Pour garantir votre place et organiser au mieux votre venue, la réservation est conseillée au 06 30 43 59 12. Un rendez-vous chaleureux pour fêter la musique dans une ambiance simple, joyeuse et animée. .

3 Rue Saint-Roch Ouzouer-sur-Trézée 45250 Loiret Centre-Val de Loire +33 6 30 43 59 12

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English :

The Trez Café in Ouzouer-sur-Trézée is celebrating Music Day on Saturday, June 20, starting at 8 p.m. with Coco. A singing performance to kick off the evening, followed by a party to keep the music going in a friendly atmosphere. Reservations recommended at 06 30 43 59 12.

L’événement Fête de la musique au Tréz’Café avec Coco Ouzouer-sur-Trézée a été mis à jour le 2026-06-13 par OT TERRES DE LOIRE ET CANAUX