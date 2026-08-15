Spectacle de feu Place Foch Saint-Jean-de-Luz

Informations pratiques

Saint-Jean-de-Luz

Spectacle de feu

Place Foch Place Ferdinand Foch Saint-Jean-de-Luz Pyrénées-Atlantiques

Tarif : 0 – 0 – 0 EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-20 22:00:00

fin : 2026-08-20 23:00:00

Date(s) :

2026-08-20

Le pestacle: Brikolo et Igor diabolo dans un spectacle de rue qui se joue dans une place . .

Place Foch Place Ferdinand Foch Saint-Jean-de-Luz 64500 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 26 03 16

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English : Spectacle de feu

L’événement Spectacle de feu Saint-Jean-de-Luz a été mis à jour le 2026-08-13 par Office de Tourisme Pays Basque