AGENDA · Saint-Jean-de-Luz
Spectacle de feu Place Foch Saint-Jean-de-Luz
vendredi 21 août 2026 · Place Foch · Saint-Jean-de-Luz
Informations pratiques
Saint-Jean-de-Luz
Spectacle de feu
Place Foch Place Ferdinand Foch Saint-Jean-de-Luz Pyrénées-Atlantiques
Tarif : 0 – 0 – 0 EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-20 22:00:00
fin : 2026-08-20 23:00:00
Date(s) :
2026-08-20
Le pestacle: Brikolo et Igor diabolo dans un spectacle de rue qui se joue dans une place . .
Place Foch Place Ferdinand Foch Saint-Jean-de-Luz 64500 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 26 03 16
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English : Spectacle de feu
L’événement Spectacle de feu Saint-Jean-de-Luz a été mis à jour le 2026-08-13 par Office de Tourisme Pays Basque
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