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Spectacle de feu Place Foch Saint-Jean-de-Luz

vendredi 21 août 2026 · Place Foch · Saint-Jean-de-Luz

Spectacle de feu Place Foch Saint-Jean-de-Luz

Informations pratiques

Début
vendredi 21 août 2026
Fin
vendredi 21 août 2026
Heure de début
22:00:00
Lieu
Place Foch
Adresse
Place Ferdinand Foch
Ville
64500 Saint-Jean-de-Luz
Département
Pyrénées-Atlantiques
Tarif
0 0 0 Gratuit

Saint-Jean-de-Luz

Spectacle de feu

Place Foch Place Ferdinand Foch Saint-Jean-de-Luz Pyrénées-Atlantiques

Tarif : 0 – 0 – 0 EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-20 22:00:00
fin : 2026-08-20 23:00:00

Date(s) :
2026-08-20

Le pestacle: Brikolo et Igor diabolo dans un spectacle de rue qui se joue dans une place .   .

Place Foch Place Ferdinand Foch Saint-Jean-de-Luz 64500 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 26 03 16 

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English : Spectacle de feu

L’événement Spectacle de feu Saint-Jean-de-Luz a été mis à jour le 2026-08-13 par Office de Tourisme Pays Basque

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