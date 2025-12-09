Spectacle de fin d’année de l’ikastola Salle Polyvalente Sare

Spectacle de fin d'année de l'ikastola

Spectacle de fin d’année de l’ikastola Salle Polyvalente Sare vendredi 27 mars 2026.

Spectacle de fin d’année de l’ikastola

Salle Polyvalente 230 Larrungo bidea Sare Pyrénées-Atlantiques

Tarif : 0 – 0 – 0 EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-03-27
fin : 2026-03-27

Date(s) :
2026-03-27

Spectacle de fin d’année présenté par les élèves.   .

Salle Polyvalente 230 Larrungo bidea Sare 64310 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 54 20 14 

English : Spectacle de fin d’année de l’ikastola

L’événement Spectacle de fin d’année de l’ikastola Sare a été mis à jour le 2025-12-07 par Office de Tourisme Pays Basque