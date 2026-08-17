Informations pratiques

Beausemblant

Spectacle De fond en comble

Salle des fêtes Beausemblant Drôme

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-11-18 17:00:00

fin : 2026-11-18 17:50:00

Date(s) :

2026-11-18

Venez découvrir le spectacle d’un étonnant laboratoire sonore entre grenier magique et objets du quotidien par la compagnie Nicole Nicole. Par la Compagnie Nicole Nicole Laboratoire sonore 50 min À partir de 6 ans –

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Salle des fêtes Beausemblant 26240 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 23 45 65

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English :

Come discover a spectacular performance by the Nicole Nicole Company, featuring an amazing sound laboratory that blends a magical attic with everyday objects. By the Nicole Nicole Company Sound Laboratory 50 min %C0 Ages 6 and up –

L’événement Spectacle De fond en comble Beausemblant a été mis à jour le 2026-08-17 par Office de Tourisme Porte de DrômArdèche