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AGENDA · Beausemblant

Spectacle De fond en comble Beausemblant

mercredi 18 novembre 2026 · Beausemblant

Informations pratiques

Début
mercredi 18 novembre 2026
Fin
mercredi 18 novembre 2026
Heure de début
17:00:00
Adresse
Salle des fêtes
Ville
26240 Beausemblant
Département
Drôme
Tarif

Beausemblant

Spectacle De fond en comble

Salle des fêtes Beausemblant Drôme

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-11-18 17:00:00
fin : 2026-11-18 17:50:00

Date(s) :
2026-11-18

Venez découvrir le spectacle d’un étonnant laboratoire sonore entre grenier magique et objets du quotidien par la compagnie Nicole Nicole. Par la Compagnie Nicole Nicole Laboratoire sonore 50 min À partir de 6 ans –
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Salle des fêtes Beausemblant 26240 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 23 45 65 

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English :

Come discover a spectacular performance by the Nicole Nicole Company, featuring an amazing sound laboratory that blends a magical attic with everyday objects. By the Nicole Nicole Company Sound Laboratory 50 min %C0 Ages 6 and up –

L’événement Spectacle De fond en comble Beausemblant a été mis à jour le 2026-08-17 par Office de Tourisme Porte de DrômArdèche