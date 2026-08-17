Spectacle De fond en comble Beausemblant
mercredi 18 novembre 2026 · Beausemblant
Informations pratiques
Beausemblant
Spectacle De fond en comble
Salle des fêtes Beausemblant Drôme
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-11-18 17:00:00
fin : 2026-11-18 17:50:00
Date(s) :
2026-11-18
Venez découvrir le spectacle d’un étonnant laboratoire sonore entre grenier magique et objets du quotidien par la compagnie Nicole Nicole. Par la Compagnie Nicole Nicole Laboratoire sonore 50 min À partir de 6 ans –
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Salle des fêtes Beausemblant 26240 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 23 45 65
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English :
Come discover a spectacular performance by the Nicole Nicole Company, featuring an amazing sound laboratory that blends a magical attic with everyday objects. By the Nicole Nicole Company Sound Laboratory 50 min %C0 Ages 6 and up –
L’événement Spectacle De fond en comble Beausemblant a été mis à jour le 2026-08-17 par Office de Tourisme Porte de DrômArdèche