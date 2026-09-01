Spectacle de la Mobile Cie Dans les assemblées Village de Mailhac Alleyrac

Informations pratiques

Alleyrac

Spectacle de la Mobile Cie Dans les assemblées

Village de Mailhac Musée de la béate Alleyrac Haute-Loire

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-19 19:30:00

fin : 2026-09-19

Date(s) :

2026-09-19

Spectacle Dans les assemblées de la Mobile Cie, organisé par la bibliothèque d’Alleyrac, à la maison d’assemblée de Mailhac.

Jauge limitée. Entrée gratuite, sur réservation

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Village de Mailhac Musée de la béate Alleyrac 43150 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 71 08 36 85

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English :

Performance of Dans les assemblées by the Mobile Cie, organized by the Alleyrac Library, at the Mailhac Community Center.

Limited seating. Free admission, by reservation only.

L’événement Spectacle de la Mobile Cie Dans les assemblées Alleyrac a été mis à jour le 2026-08-17 par Office de tourisme Mézenc Loire Meygal