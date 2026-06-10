​SPECTACLE DE L’ATELIER THÉÂTRE ENFANT ​ Maison de quartier La Bellangerais Rennes mercredi 17 juin 2026.

​SPECTACLE DE L’ATELIER THÉÂTRE ENFANT ​ Maison de quartier La Bellangerais Rennes Mercredi 17 juin, 18h00 Ille-et-Vilaine

Les enfants de l’atelier théâtre présentent BABIL, d’après la pièce de Sarah Carré, adaptée et mise en scène par Cécile Papillon.

Les enfants de l’atelier théâtre présentent BABIL, d’après la pièce de Sarah Carré, adaptée et mise en scène par Cécile Papillon. À travers l’histoire tendre et drôle de Tohu et Bohu, le spectacle revisite le mythe de la tour de Babel et célèbre la parole, l’écoute et le faire ensemble.

Mercredi 17 JUIN à 18H

Maison de Quartier La Bellangerais

️ Gratuit

**Maison de quartier La Bellangerais & Cécile Papillon**

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :

Début : 2026-06-17T18:00:00.000+02:00

Fin : 2026-06-17T19:00:00.000+02:00

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Maison de quartier La Bellangerais 5 rue du Morbihan 35700 Rennes Maurepas – Patton Rennes 35700 Ille-et-Vilaine



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