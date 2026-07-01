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Spectacle de magie, Espace culturel Patrick Fabre de Vaison-la-Romaine, Vaison-la-Romaine

samedi 3 octobre 2026 · Espace culturel Patrick Fabre de Vaison-la-Romaine · Vaison-la-Romaine

Spectacle de magie, Espace culturel Patrick Fabre de Vaison-la-Romaine, Vaison-la-Romaine

Informations pratiques

Début
samedi 3 octobre 2026
Fin
samedi 3 octobre 2026
Lieu
Espace culturel Patrick Fabre de Vaison-la-Romaine
Adresse
Place François Cévert,84110 Vaison-la-Romaine
Ville
84110 Vaison-la-Romaine
Département
Vaucluse

Spectacle de magie Samedi 3 octobre, 10h00 Espace culturel Patrick Fabre de Vaison-la-Romaine Vaucluse

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-10-03T10:00:00+02:00 – 2026-10-03T11:00:00+02:00
Fin : 2026-10-03T10:00:00+02:00 – 2026-10-03T11:00:00+02:00

Laissez-vous surprendre par un spectacle de magie où illusions, émerveillement et moments de surprise se succèdent.
Un rendez-vous convivial qui invite petits et grands à partager un moment de divertissement et d’évasion.

Espace culturel Patrick Fabre de Vaison-la-Romaine Place François Cévert,84110 Vaison-la-Romaine Vaison-la-Romaine 84110 Vaucluse Provence-Alpes-Côte d’Azur 04.90.36.18.90 Espace culturel Patrick Fabre parking à proximité
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©ministère de la Culture

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