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Spectacle de magie Illusions tour Annemasse

Spectacle de magie Illusions tour Annemasse vendredi 29 mai 2026.

Adresse : Place Libération

Ville : 74100 Annemasse

Département : Haute-Savoie

Début : vendredi 29 mai 2026

Fin : dimanche 31 mai 2026

Tarif : 14 14 46

Annemasse

Spectacle de magie Illusions tour

Place Libération Annemasse Haute-Savoie

Tarif : 14 – 14 – 46 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-29
fin : 2026-05-31

Date(s) :
2026-05-29

Préparez-vous à vivre 1h40 de spectacle époustouflant, un voyage hors du temps où l’impossible devient réalité. Disparitions, grandes illusions, performances visuelles spectaculaires… l’incroyable se produira sous vos yeux, en direct!
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Place Libération Annemasse 74100 Haute-Savoie Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 50 95 07 00 

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English : Magic show: Illusions tour

Get ready for 1h40 of breathtaking entertainment, a timeless journey where the impossible becomes reality. Disappearances, grand illusions, spectacular visual performances… the incredible will happen before your very eyes, live!

L’événement Spectacle de magie Illusions tour Annemasse a été mis à jour le 2026-05-06 par Office de Tourisme des Monts du Genevois

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