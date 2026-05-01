Annemasse

Spectacle de magie Illusions tour

Place Libération Annemasse Haute-Savoie

Tarif : 14 – 14 – 46 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-29

fin : 2026-05-31

Date(s) :

2026-05-29

Préparez-vous à vivre 1h40 de spectacle époustouflant, un voyage hors du temps où l’impossible devient réalité. Disparitions, grandes illusions, performances visuelles spectaculaires… l’incroyable se produira sous vos yeux, en direct!

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Place Libération Annemasse 74100 Haute-Savoie Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 50 95 07 00

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English : Magic show: Illusions tour

Get ready for 1h40 of breathtaking entertainment, a timeless journey where the impossible becomes reality. Disappearances, grand illusions, spectacular visual performances… the incredible will happen before your very eyes, live!

L’événement Spectacle de magie Illusions tour Annemasse a été mis à jour le 2026-05-06 par Office de Tourisme des Monts du Genevois