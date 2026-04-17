Spectacle de magie Larroque
Spectacle de magie Larroque dimanche 17 mai 2026.
Larroque
Spectacle de magie
LARROQUE Larroque Hautes-Pyrénées
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-17 15:00:00
fin : 2026-05-17
Date(s) :
2026-05-17
Salle des fêtes de Larroque, tout public, participation libre.
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LARROQUE Larroque 65230 Hautes-Pyrénées Occitanie +33 6 80 87 25 91
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English :
Larroque village hall, open to the public, free admission.
L’événement Spectacle de magie Larroque a été mis à jour le 2026-04-17 par OT de Trie-sur-Baïse|CDT65