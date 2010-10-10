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Spectacle de magie Route de l’Orbrie Pissotte

Spectacle de magie Route de l’Orbrie Pissotte dimanche 14 juin 2026.

Lieu : Route de l'Orbrie

Adresse : Auberge du Pot Bleu

Ville : 85200 Pissotte

Département : Vendée

Début : dimanche 14 juin 2026

Fin : dimanche 14 juin 2026

Heure de début : 15:30:00

Tarif : 10 10 10

Pissotte

Spectacle de magie

Route de l’Orbrie Auberge du Pot Bleu Pissotte Vendée

Tarif : 10 – 10 – 10 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-14 15:30:00
fin : 2026-06-14

Date(s) :
2026-06-14

Spectacle de magie animé par Alain-René Georges
Découvrez le nouveau spectacle de magie animé par Alain-René Georges avec ses meilleurs tours de magie, un tour de chants et de ventriloquie.

Participation de 10€ demandée avec spectacle, boisson et pâtisserie comprises.

Organisé par l’association artistique abracadabra.

Réservation au 06 86 86 47 27.   .

Route de l’Orbrie Auberge du Pot Bleu Pissotte 85200 Vendée Pays de la Loire +33 6 86 86 47 27 

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English :

Magic show hosted by Alain-René Georges

L’événement Spectacle de magie Pissotte a été mis à jour le 2026-04-24 par Office de Tourisme Vendée Marais Poitevin

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