Spectacle de magie Route de l’Orbrie Pissotte
Spectacle de magie Route de l’Orbrie Pissotte dimanche 14 juin 2026.
Pissotte
Spectacle de magie
Route de l’Orbrie Auberge du Pot Bleu Pissotte Vendée
Tarif : 10 – 10 – 10 EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-14 15:30:00
fin : 2026-06-14
Date(s) :
2026-06-14
Spectacle de magie animé par Alain-René Georges
Découvrez le nouveau spectacle de magie animé par Alain-René Georges avec ses meilleurs tours de magie, un tour de chants et de ventriloquie.
Participation de 10€ demandée avec spectacle, boisson et pâtisserie comprises.
Organisé par l’association artistique abracadabra.
Réservation au 06 86 86 47 27. .
Route de l’Orbrie Auberge du Pot Bleu Pissotte 85200 Vendée Pays de la Loire +33 6 86 86 47 27
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English :
Magic show hosted by Alain-René Georges
L’événement Spectacle de magie Pissotte a été mis à jour le 2026-04-24 par Office de Tourisme Vendée Marais Poitevin
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