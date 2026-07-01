Spectacle de magie « Répétitions », Médiathèque Victor-Hugo, Saint-Germain-lès-Corbeil

Informations pratiques

Spectacle de magie « Répétitions » Samedi 3 octobre, 15h30 Médiathèque Victor-Hugo Essonne

70 places

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-10-03T15:30:00+02:00 – 2026-10-03T16:30:00+02:00

Fin : 2026-10-03T15:30:00+02:00 – 2026-10-03T16:30:00+02:00

Spectacle « Répétitions » par la Compagnie du Jeu Visible

Et si un magicien se perdait lui-même dans ses tours ?

Ce faux maître de l’illusion vous invite à une étrange répétition. Texte en main, il tente des numéros inachevés, improvise, trébuche… et parfois, réussit. Entre maladresse et émerveillement, ce spectacle navigue entre le sacré et le raté, et nous fait goûter au vertige de l’incertain.

À partir de 10 ans. 45 minutes.

Médiathèque Victor-Hugo 1 place Victor Hugo 91250 Saint-Germain-lès-Corbeil Saint-Germain-lès-Corbeil 91250 Essonne Île-de-France 01 60 75 08 15 https://reseaumediatheques.grandparissud.fr/iguana/www.main.cls [{« type »: « email », « value »: « media.sglc@grandparissud.fr »}] Située au rez-de-chaussée de l’Espace Culturel et Associatif Victor Hugo à Saint-Germain-lès-Corbeil, la médiathèque est un lieu de lecture, de rencontre et d’échanges librement accessible à tous.

Répartis au sein de quatre secteurs principaux (Jeunesse, Adolescents/Jeunes adultes, Adultes et Audiovisuel), les documents sont consultables gratuitement et peuvent être empruntés après inscription. En parallèle de l’offre documentaire, la médiathèque est aussi impliquée dans la politique culturelle en proposant, tout au long de l’année, un programme d’animations variées imaginé en collaboration avec nos partenaires.

L’équipe de la médiathèque favorise l’interaction avec tous les usagers. N’hésitez pas à apporter vos suggestions de toute nature en vous adressant aux bibliothécaires. En Train : via le RER D – Arrêt Gare de Corbeil-Essonnes puis prendre un bus ligne 7001 arrêt « Centre commercial »

En Voiture : depuis la Francilienne), sortie via la D33 (Saint-Germain-lès-Corbeil)

Parking et places PMR

Biblis en folie 2026

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