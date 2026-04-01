Spectacle de marionnettes Cumulus La P’tite Semelle Dinéault
Spectacle de marionnettes Cumulus La P’tite Semelle Dinéault jeudi 16 avril 2026.
Dinéault
Spectacle de marionnettes Cumulus
La P’tite Semelle 6 Rue du Chap Dinéault Finistère
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-16 16:30:00
fin : 2026-04-16
Date(s) :
2026-04-16
Cumuls est seul sur son île depuis bien longtemps. Il s’ennuie et rêve de partir. Au-dessus, un oiseau chante et virevolte. Il paraît même, qu’il est venu lui siffler à l’oreille un air de liberté… C’est l’histoire d’un voyage dont nous avons tous rêvé. Relation, désir et imaginaire sont au cœur de cette aventure et nous transportent.
Spectacle de marionnettes sans parole.
Tous public dès 3 ans Durée 30 min
Tarifs 9 € par pers, 8 € à partir de 5 pers et 7 € à partir de 10 pers.
Réservation conseillée .
La P’tite Semelle 6 Rue du Chap Dinéault 29150 Finistère Bretagne +33 6 41 09 41 16
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English : Spectacle de marionnettes Cumulus
L’événement Spectacle de marionnettes Cumulus Dinéault a été mis à jour le 2026-04-03 par OT MENEZ-HOM ATLANTIQUE
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