Spectacle de marionnettes Linette, la poulette qui n’en fait qu’à sa tête La P’tite Semelle Dinéault dimanche 12 juillet 2026.

Dinéault

Spectacle de marionnettes Linette, la poulette qui n’en fait qu’à sa tête

La P’tite Semelle 6 Rue du Chap Dinéault Finistère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-12 10:30:00

fin : 2026-07-12

Date(s) :

2026-07-12

Linette est une poulette très chouette qui porte des lunettes. Elle adore lire, surtout son livre sur le cirque. Son rêve est de devenir une grande artiste. Elle va demander de l’aide à ses amis pour mettre au point ses numéros

Trapèze, ballon, dressage… Pas si facile de jouer dans un cirque !

Ce spectacle, simple, naïf et drôle explore les espaces de jeux et d’imaginaire pour les tout-petits. L’espace scénique épuré et coloré a été conçu dans un

espace de 5 m sur 5 m pour une bonne lisibilité des décors par les très jeunes enfants.

De 2 à 6 ans Durée 35 min

Tarifs 9 € par pers, 8 € à partir de 5 pers et 7 € pour les groupes.

Réservation conseillée .

La P’tite Semelle 6 Rue du Chap Dinéault 29150 Finistère Bretagne +33 6 41 09 41 16

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L’événement Spectacle de marionnettes Linette, la poulette qui n’en fait qu’à sa tête Dinéault a été mis à jour le 2026-06-10 par OT MENEZ-HOM ATLANTIQUE