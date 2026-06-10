Spectacle de marionnettes Salade à l’italienne La P’tite Semelle Dinéault
Spectacle de marionnettes Salade à l’italienne La P’tite Semelle Dinéault jeudi 16 juillet 2026.
Dinéault
Spectacle de marionnettes Salade à l’italienne
La P’tite Semelle 6 Rue du Chap Dinéault Finistère
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-16
fin : 2026-07-16
Date(s) :
2026-07-16
Pépéroni Panetoni, boulanger du village de Spalatto vient d’hériter du fournil de feu son oncle Téobaldo Panetoni. En échange de cet héritage il devra chaque matin durant cinq années donner du pain aux pauvres du village.
Quoi ! Donner mon pain ? Et puis quoi encore ! Pauvre de moi ! Je vais me retrouver sur la paille sans rien du tout!
A Spalatto, tous les habitants sont un peu menteurs, un peu tricheurs, un peu voleurs, ils arrangent leurs affaires comme ils leur convient. Mais comme rien ne dure toujours pareil, un jour arrive un ermite dans le village qui envisage de mettre un peu d’ordre chez ces petits mécréants. Ce spectacle est Inspiré d’un texte de Dino Buzatti dont la truculence nous a malicieusement attirée.
Pour tous à partir de 4 ans Durée 45 min
Tarifs 9 € par pers, 8 € à partir de 5 pers et 7 € pour les groupes.
Réservation conseillée .
La P’tite Semelle 6 Rue du Chap Dinéault 29150 Finistère Bretagne +33 6 41 09 41 16
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English :
L’événement Spectacle de marionnettes Salade à l’italienne Dinéault a été mis à jour le 2026-06-10 par OT MENEZ-HOM ATLANTIQUE
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