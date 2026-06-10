Spectacle de marionnette Les péripéties de Bernard l’hermite Théâtre la petite semelle Dinéault
Spectacle de marionnette Les péripéties de Bernard l’hermite Théâtre la petite semelle Dinéault dimanche 19 juillet 2026.
Dinéault
Spectacle de marionnette Les péripéties de Bernard l’hermite
Théâtre la petite semelle 6 Rue du Chap Dinéault Finistère
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-19 10:30:00
fin : 2026-07-19
Date(s) :
2026-07-19
Bernard l’Hermite, sorti de sa coquille, nage tranquillement. A son retour, il n’en croit pas ses yeux, sa coquille a disparu ! Il rencontre l’hippocampe, la tortue, la pieuvre, le poisson globe et le poisson moustachu. Tous lui proposent de drôles de solutions pour sa nouvelle habitation.
Spectacle pour les 4 ans et moins Durée 30 min
Tarifs 9€ par pers, 8€ par pers à partir de 5 pers, 7€ pour les groupes
Réservation conseillée .
Théâtre la petite semelle 6 Rue du Chap Dinéault 29150 Finistère Bretagne +33 6 41 09 41 16
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English :
L’événement Spectacle de marionnette Les péripéties de Bernard l’hermite Dinéault a été mis à jour le 2026-06-10 par OT MENEZ-HOM ATLANTIQUE
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