AGENDA · Paimpol
Spectacle de marionnettes Rue de Cruckin Paimpol
mercredi 29 juillet 2026 · Rue de Cruckin · Paimpol
Informations pratiques
Paimpol
Spectacle de marionnettes
Rue de Cruckin Plage de Kerity Paimpol Côtes-d’Armor
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-29 11:00:00
fin : 2026-07-29
Date(s) :
2026-07-29
Spectacle de marionnettes Mickey et ses amis, photos avec les personnages. .
Rue de Cruckin Plage de Kerity Paimpol 22500 Côtes-d’Armor Bretagne +33 6 46 28 11 39
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English :
L’événement Spectacle de marionnettes Paimpol a été mis à jour le 2026-07-23 par Office de tourisme de Guingamp Baie de Paimpol
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