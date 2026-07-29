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AGENDA · Paimpol

Spectacle de marionnettes Rue de Cruckin Paimpol

mercredi 29 juillet 2026 · Rue de Cruckin · Paimpol

Informations pratiques

Début
mercredi 29 juillet 2026
Fin
mercredi 29 juillet 2026
Heure de début
11:00:00
Lieu
Rue de Cruckin
Adresse
Plage de Kerity
Ville
22500 Paimpol
Département
Côtes-d'Armor
Tarif

Paimpol

Spectacle de marionnettes

Rue de Cruckin Plage de Kerity Paimpol Côtes-d’Armor

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-29 11:00:00
fin : 2026-07-29

Date(s) :
2026-07-29

Spectacle de marionnettes Mickey et ses amis, photos avec les personnages.   .

Rue de Cruckin Plage de Kerity Paimpol 22500 Côtes-d’Armor Bretagne +33 6 46 28 11 39 

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English :

L’événement Spectacle de marionnettes Paimpol a été mis à jour le 2026-07-23 par Office de tourisme de Guingamp Baie de Paimpol

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