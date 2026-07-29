Spectacle de marionnettes Rue de Cruckin Paimpol

Informations pratiques

Paimpol

Spectacle de marionnettes

Rue de Cruckin Plage de Kerity Paimpol Côtes-d’Armor

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-29 11:00:00

fin : 2026-07-29

Date(s) :

2026-07-29

Spectacle de marionnettes Mickey et ses amis, photos avec les personnages. .

Rue de Cruckin Plage de Kerity Paimpol 22500 Côtes-d’Armor Bretagne +33 6 46 28 11 39

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English :

L’événement Spectacle de marionnettes Paimpol a été mis à jour le 2026-07-23 par Office de tourisme de Guingamp Baie de Paimpol