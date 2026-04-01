Spectacle de marionnettes Salade à l’italienne La P’tite Semelle Dinéault

Dinéault

Spectacle de marionnettes Salade à l’italienne

La P’tite Semelle 6 Rue du Chap Dinéault Finistère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-14 16:30:00

fin : 2026-04-14

Date(s) :

2026-04-14

Pépéroni Panetoni, boulanger du village de Spalatto vient d’hériter du fournil de feu son oncle Téobaldo Panetoni. En échange de cet héritage il devra chaque matin durant cinq années donner du pain aux pauvres du village.

Quoi ! Donner mon pain ? Et puis quoi encore ! Pauvre de moi ! Je vais me retrouver sur la paille sans rien du tout!

A Spalatto, tous les habitants sont un peu menteurs, un peu tricheurs, un peu voleurs, ils arrangent leurs affaires comme ils leur convient. Mais comme rien ne dure toujours pareil, un jour arrive un ermite dans le village qui envisage de mettre un peu d’ordre chez ces petits mécréants. Ce spectacle est Inspiré d’un texte de Dino Buzatti dont la truculence nous a malicieusement attirée.

A partir de 5 ans Durée 50 min

Tarifs 9 € par pers, 8 € à partir de 5 pers et 7 € à partir de 10 pers.

Réservation conseillée .

La P’tite Semelle 6 Rue du Chap Dinéault 29150 Finistère Bretagne +33 6 41 09 41 16

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English : Spectacle de marionnettes Salade à l’italienne

L’événement Spectacle de marionnettes Salade à l’italienne Dinéault a été mis à jour le 2026-04-03 par OT MENEZ-HOM ATLANTIQUE