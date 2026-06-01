Spectacle de musique et danse irlandaises « HOME SWEET HOME », Salle Paul Fort Nantes, Nantes

Spectacle de musique et danse irlandaises « HOME SWEET HOME » Vendredi 26 juin, 20h30 Salle Paul Fort Nantes Loire-Atlantique

réservation sur Helloasso

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-06-26T20:30:00+02:00 – 2026-06-26T23:00:00+02:00

Fin : 2026-06-26T20:30:00+02:00 – 2026-06-26T23:00:00+02:00

Au programme : 2h de spectacle mêlant musiques et danses irlandaises en live par les élèves de Nantes Irish Dancing Academy!

Entracte prévu avec bar et restauration sur place.

Salle Paul Fort Nantes 9 Rue Basse Porte, Nantes Nantes 44000 Hauts-Pavés – Saint-Félix Loire-Atlantique Pays de la Loire [{« type »: « link », « value »: « https://www.helloasso.com/associations/nantes-irish-dancing-academy/evenements/spectacle-2026 »}]

Nantes Irish Dancing Academy est heureuse de vous présenter son nouveau spectacle « HOME SWEET HOME »!! danse musique

crédits photos : Bernadette Richter, Elisa de NIDA, @fannyparisphotographe