Spectacle de musique et danse irlandaises « HOME SWEET HOME », Salle Paul Fort Nantes, Nantes
Spectacle de musique et danse irlandaises « HOME SWEET HOME », Salle Paul Fort Nantes, Nantes vendredi 26 juin 2026.
Spectacle de musique et danse irlandaises « HOME SWEET HOME » Vendredi 26 juin, 20h30 Salle Paul Fort Nantes Loire-Atlantique
réservation sur Helloasso
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-06-26T20:30:00+02:00 – 2026-06-26T23:00:00+02:00
Fin : 2026-06-26T20:30:00+02:00 – 2026-06-26T23:00:00+02:00
Au programme : 2h de spectacle mêlant musiques et danses irlandaises en live par les élèves de Nantes Irish Dancing Academy!
Entracte prévu avec bar et restauration sur place.
Salle Paul Fort Nantes 9 Rue Basse Porte, Nantes Nantes 44000 Hauts-Pavés – Saint-Félix Loire-Atlantique Pays de la Loire [{« type »: « link », « value »: « https://www.helloasso.com/associations/nantes-irish-dancing-academy/evenements/spectacle-2026 »}]
Nantes Irish Dancing Academy est heureuse de vous présenter son nouveau spectacle « HOME SWEET HOME »!! danse musique
crédits photos : Bernadette Richter, Elisa de NIDA, @fannyparisphotographe
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