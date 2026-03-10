Spectacle de Rey Mendes Le Scènacle Besançon

Informations pratiques

Besançon

Spectacle de Rey Mendes

Le Scènacle 6 Rue de la Vieille Monnaie Besançon Doubs

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-11-14 20:00:00

fin : 2026-11-14

Date(s) :

2026-11-14

Rey Mendes en spectacle le 14 novembre 2026 au Scènacle à Besançon. Réservez vos places en quelques clics avec NG productions !

Bienvenue dans le monde de Rey Mendes. Avec son premier spectacle, La Source , il vous plonge dans son drôle de parcours, un voyage hilarant des méandres des années 90 jusqu’aux péripéties de sa vie de papa d’aujourd’hui.

Mêlant anecdotes personnelles, observations percutantes sur l’actualité et les différences culturelles, Rey déconstruit les clichés avec une énergie communicative et une sincérité touchante.

Plus qu’un simple spectacle, La Source est une célébration de la diversité où l’on repense le monde et on rit de soi-même. Une heure de rires garantis qui laisse une impression durable et une indispensable dose de bonne humeur.

Le saviez-vous ? Vous avez pu le découvrir au FUP (Festival de l’Humour Parisien), sur les tournées du Jamel Comedy Club, les émissions Génération Paname et Jamel Comedy Club (saison 10), en première partie de Shirley Souagnon et Jason Brokerss ou encore sur le plateau des Grands Remplaçants au Festival Drôlement Bien. .

Le Scènacle 6 Rue de la Vieille Monnaie Besançon 25000 Doubs Bourgogne-Franche-Comté

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English : Spectacle de Rey Mendes

L’événement Spectacle de Rey Mendes Besançon a été mis à jour le 2026-03-10 par DOUBS TOURISME (COORDINATION)