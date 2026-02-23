Spectacle de rue et marché artisanal local Le Grais
Spectacle de rue et marché artisanal local
Place Jacques de Malglaive Le Grais Orne
Début : 2026-07-11 16:00:00
fin : 2026-07-11 23:50:00
2026-07-11
Marché artisanal local à partir de 16h
Spectacle de rue d’équilibristes sur échelles 18h gratuit
Restauration sur place
Jeux en bois géants pour enfants et adultes
Animation blindtest .
Place Jacques de Malglaive Le Grais 61600 Orne Normandie +33 6 77 08 85 73 francoisedeux2@wanadoo.fr
