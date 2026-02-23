Spectacle de rue et marché artisanal local Le Grais

Spectacle de rue et marché artisanal local

Place Jacques de Malglaive Le Grais Orne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-11 16:00:00

fin : 2026-07-11 23:50:00

Date(s) :

2026-07-11

Marché artisanal local à partir de 16h

Spectacle de rue d’équilibristes sur échelles 18h gratuit

Restauration sur place

Jeux en bois géants pour enfants et adultes

Animation blindtest .

Place Jacques de Malglaive Le Grais 61600 Orne Normandie +33 6 77 08 85 73 francoisedeux2@wanadoo.fr

English : Spectacle de rue et marché artisanal local

