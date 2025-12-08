Trail de la lande forêt Le Grais
Trail de la lande forêt Le Grais samedi 5 septembre 2026.
Trail de la lande forêt
Allée du Château Le Grais Orne
Début : 2026-09-05 09:00:00
fin : 2026-09-05 14:00:00
2026-09-05
L’association sportive du Grais organise 3 trails de 8, 16 et 24 km, ainsi qu’une marche loisirs de 8 km dans la Lande-Forêt pour sa 13ème édition.
Le trail 24km fait parti du Challenge Trail Tour Basse Normandie (CTTBN).
Inscription sur normandie course a pied.
Départ à partir de 10h.
Retrait des dossards à partir de 9h.
Restauration et buvette sur place.
Lot à chaque participant .
Allée du Château Le Grais 61600 Orne Normandie +33 6 24 97 51 13 traillegrais@gmail.com
