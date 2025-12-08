Trail de la lande forêt Le Grais

Trail de la lande forêt

Allée du Château Le Grais Orne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-05 09:00:00

fin : 2026-09-05 14:00:00

Date(s) :

2026-09-05

L’association sportive du Grais organise 3 trails de 8, 16 et 24 km, ainsi qu’une marche loisirs de 8 km dans la Lande-Forêt pour sa 13ème édition.

Le trail 24km fait parti du Challenge Trail Tour Basse Normandie (CTTBN).

Inscription sur normandie course a pied.

Départ à partir de 10h.

Retrait des dossards à partir de 9h.

Restauration et buvette sur place.

Lot à chaque participant .

Allée du Château Le Grais 61600 Orne Normandie +33 6 24 97 51 13 traillegrais@gmail.com

